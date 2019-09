Vandalen slaan opnieuw toe op Nieuwe Kuilenweg in Genk, burgemeester gaat opnieuw voor camerabewaking zorgen Lien Vande Kerkhof

04 september 2019

15u09 0 Genk Ondanks herhaaldelijke inspanningen van het stadsbestuur en politiediensten blijven bewoners op de Nieuwe Kuilenweg in Genk het slachtoffer van vandalisme. Naast extra bewaking plaatste de politie daarom in juli ook een voorlopige mobiele camera: een succesvolle ingreep. Nadat de rust in de buurt leek weergekeerd te zijn werd besloten om de camera elders in te zetten. “Helaas blijkt nu dat de dader(s) in hun daden hervallen”, meldt burgemeester Wim Dries. Daarom schreef Dries een brief aan enkele buurtbewoners waarin hij aankondigt een nieuwe mobiele camera te plaatsen.

“De betreffende mobiele camera is een van de camera’s die veelvuldig ingezet wordt in de strijd tegen het sluikstorten”, vertelt de burgemeester. “Toen de rust weergekeerd leek, besloten we dus dat hij elders nuttiger kon zijn. De ‘vandalen’ leken enigszins afgeschrikt. Jammer genoeg moeten we nu vaststellen dat dat voorbarig was: de dader(s) hebben opnieuw toegeslagen.”

Afspraken

De burgemeester stelt daarom voor enkele afspraken te maken met de buurtbewoners. “Ik laat onze politiediensten verder het onderzoek voeren om de daders te kunnen vatten. Maar totdat ze gevat zijn, kan niemand garanderen dat de feiten zich niet opnieuw voordoen. Ook wordt er een nieuwe ‘tijdelijke’ mobiele camera gehangen tot er een definitieve maatregel uitgewerkt werd.” Verder verzoekt de burgemeester dat informatie over personen die door buurtbewoners als verdacht worden beschouwd bij de politiediensten gemeld wordt. “Zodoende kan het onderzoek nog gerichter plaats vinden.”

Vaste camera

Bovendien zegt de burgemeester dat de Nieuwe Kuilenweg is opgenomen door de cel Handhaving in een lijst met 12 extra overlastlocaties. Locaties die dan ook worden bekeken voor een vaste camera vanuit S-Lim. “Op termijn zal hier dus zeker een camera geplaatst worden, maar ik kan helaas geen concrete uitspraken doen over de precieze timing hiervan”, laat de burgemeester weten. “Tot het moment dat een vaste camera geplaatst wordt, zal er dus opnieuw een mobiele camera gehangen worden. Deze camera zal op dinsdag 3 september geplaatst worden.”

Wim Dries laat tenslotte weten erg verveeld te zitten met deze situatie “Helaas staan in een politioneel onderzoek inspanningen niet altijd garant voor een resultaat. Zo lang de dader(s) zich niet laten betrappen door politie, camera of andere personen, blijven we in deze onzekere situatie zitten.”