Vanaf nu kan je ook breien in eethuis Dis & Dat Emily Nees

01 juli 2020

14u50 4 Genk Dis & Dat heeft woensdag opnieuw de deuren geopend in een nieuw jasje. Eigenares Nadia Heylen (50) heeft haar eethuis namelijk omgedoopt tot een zogenaamde breibar. Naast een kopje koffie of een lekker stuk taart kan je er nu dus ook terecht om wol te kopen en een zelfgemaakte trui in elkaar te steken.

“Breien heb ik altijd al graag gedaan. Als kind knutselde ik bijvoorbeeld kleertjes in elkaar voor mijn poppen. Ik behoor nog tot die generatie die leerde breien op de schoolbanken. Mijn mama maakte ook geregeld wat en op die manier heb ik de microbe te pakken gekregen.”

Quarantaine

Al vond Nadia vanwege haar drukke baan lang niet te tijd om nog iets in elkaar te flansen. De coronacrisis bracht daar verandering in. “Nadat mijn administratieve taken achter de rug waren, ben ik tijdens de quarantaine aan het breien geslagen. Ik heb het weer opgerakeld en heb mijn dochter leren breien.”

En zo is de bal aan het rollen gegaan. “Door de coronacrisis moest ik een derde van mijn stoelen opgeven. Ik heb me heel snel afgevraagd hoe ik dat zou kunnen aanpakken.” Uiteindelijk besloot Nadia om te starten met de verkoop van wol.

“Ik bied één merk aan, genaamd Annell. Het gaat om een Belgische fabrikant. Daarmee wil ik aan de lokale kaart trekken. Als mensen garen aankopen, krijgen ze er één van mijn patronen bij. Die zijn gemakkelijk aanpasbaar. Sommige mensen willen bijvoorbeeld een trui namaken, maar met langere mouwen of van een andere kwaliteit. Dan kan je gemakkelijk switchen en zaken combineren.”

Niet oubollig

“Ik krijg soms de vraag of breien niet wat oubollig is. Maar je kan heel leuke en hippe dingen maken met de garen. Mijn klanten kunnen hier dus een kop koffie komen drinken en terwijl een poosje breien. Wie dat liever niet doet, kan nog steeds bij ons terecht voor een hapje of een drankje. We blijven hoe dan ook een horecazaak. Ze kunnen ook nog komen en niks met breien te maken hebben.”

In het najaar hoopt Nadia haar breibar nog naar een hoger niveau te tillen. “Ik begin vermoedelijk vanaf september workshops te geven. De focus ligt dan voornamelijk op beginners, mensen die starten vanaf nul.”