Vanaf maandag deelt Genk gratis mondmaskers uit aan bewoners ENL

08 mei 2020

16u39

Bron: Stad Genk 2 Genk Het is zover: op 11 mei start Genk met de verdeling van gratis mondmaskers. Elke inwoner ontvangt vooraf een oproepkaart, met daarop een datum, uur en het adres van het afhaalpunt.

Van 11 tot 21 mei openen afhaalpunten in verschillende delen van de stad, waar bewoners een pakketje kunnen afhalen. Daarin zit één gratis mondmasker voor elk gezinslid en een lap filterstof. De enveloppe bevat eveneens instructies omtrent het gebruik van mondkapjes.

Let wel, je kan zelf niet kiezen op welk moment je naar het verdeelpunt gaat. Kan jij niet aanwezig zijn op het aangegeven tijdstip of behoor je tot een risicogroep? Schakel dan een familielid, buur of vriend in. De persoon in kwestie moet dan wel jouw identiteitskaart kunnen voorleggen als bewijs. Is er niemand om op terug te vallen? Dan kan je het pakketje gewoon zelf afhalen in het stadhuis van 25 mei tot 30 juni. Maak daarvoor wel een afspraak door te bellen naar het nummer 089/65.36.00.

Meer informatie vind je op www.genk.be/gratis-mondmasker.