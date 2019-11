Van Thor Park, de Cosmodrome tot LABIOMISTA: Dag van de Wetenschap in GEnk Lien Vande Kerkhof

18 november 2019

12u07 0 Genk Van Thor Park, Kattevennen Cosmodrome tot LABIOSMISTA: aanstaande zondag 24 november staat Genk helemaal in het teken van wetenschap, technologie en innovatie. Bollebozen kunnen deelnemen aan demonstraties, exposities lezingen en workshops op de Dag van de Wetenschap.

In Thor Central kan je terecht voor wetenschap tussen pot en pint. Op een laagdrempelige manier kan je deelnemen aan lezingen in het wetenschapscafé. Kinderen kunnen in de T2-campus aan de slag met het aanbodvan de Technologiebende om zelf een elektrisch apparaat te bouwen of te vliegen met drone.

In Kattevennen ontdek je dat heel wat ruimtevaarttoepassingen hun weg vonden naar het dagelijkse leven. 50 jaar geleden zette de eerst mens voet op de maan. Dit resulteerde in een rits uitvindingen in de ruimtevaart die nadien werden doorontwikkeld als huis -en tuintoepassingen.

LABIOMISTA is tenslotte heel de dag gratis te bezoeken. UHasselt en kunstenaar Koen Vanmechelen ondertekenden onlangs een structurele samenwerkingsovereenkomst en dat wordt bezegeld en gevierde op de Dag van de Wetenschap. Wetenschappers zoals Dirk Draulans en Nathalie Beenaerts (UHasselt) geven boeiende lezingen en er zullen heel wat wetenschappelijke experimenten en demonstraties zijn voor jong en oud op de Wetenschapsmarkt.