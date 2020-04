Van theater kijken tot eierrollen: Bokrijk houd je bezig als de verveling toeslaat ENL

16 april 2020

09u56

Bron: Bokrijk 0 Genk Nu het Openluchtmuseum van Bokrijk noodgedwongen alle activiteiten moest annuleren wegens corona, zoekt het andere manieren om de programmatie tot bij de mensen thuis te brengen. Onder de noemer #maakhetthuismee vind je op de sociale media van Bokrijk heel wat inspirerende activiteiten om deze paasvakantie ‘in je kot’ te doen, samen met de kinderen. Wij hebben enkele tips gebundeld om de laatste verlofdagen op een leuke manier door te komen.

Geen paasfestival dit jaar voor Bokrijk, maar wel een gamma aan activiteiten om te doen van thuis uit.

Eierestafette

Om in de sfeer van Pasen te blijven tipt Bokrijk onder meer het spelletje eierestafette. Maar hoe begin je daar juist aan? Wel, eerst en vooral is het belangrijk dat je voldoende plaats hebt om een parcours te maken. Trek dus gerust naar je tuin toe.

Vervolgens krijgt elk gezinslid een soeplepel en drie hardgekookte eieren per team (ééntje om mee te spelen, de twee anderen dienen als reserve). Leg twee identieke parcours aan met eender welk materiaal dat je kan vinden. Zo kunnen twee groepen het tegen elkaar opnemen. Laat je creativiteit hierbij gerust de vrije loop. Gebruik bijvoorbeeld plastic flessen of WC-rolletjes als kegels.

Zet je alvast schrap, want het spel kan beginnen! Neem de achterkant van de lepel in je mond en leg het ei erin. Probeer nu om het parcours zo snel mogelijk af te leggen, zonder het ei te laten vallen. Gebeurt dit toch? Start dan opnieuw aan het begin van het parcours. Het team dat het traject het snelst kan afleggen, wint.

Eierrollen

Of speel een spelletje eierrollen. Het is een Litouws paaspel dat eigenlijk de naam ‘kiausniu ribenima’ draagt. In de Litouwse volkstradities staan paaseieren symbool voor nieuw leven. Eieren en konijnen zijn er oude vruchtbaarheidssymbolen, die later tijdens het paasfeest de hoofdrol zouden spelen.

Voor dit spel heb je een aantal gekookte eieren, een laken en een plank van 1 à 2 meter breedte nodig. Plaats de plank tegen een tafel of stoel. Onderaan leg je het laken, dit breekt de val van de eieren.

Je speelt het spel met twee spelers. Eén speler legt een ei onderaan de plank op het laken. Het ei is het doelwit voor de andere speler. Hij moet met de andere gekookte eieren het exemplaar van de tegenstander proberen te raken. Als dat lukt, worden de rollen omgedraaid. Wie het minst aantal beurten nodig heeft om het ei van de tegenstander te raken, is de gelukkige winnaar.

Bruegeltheater

Moe van al dat gegoochel met eieren? Geniet dan samen met je kids van de voorstelling ‘Bravo meneer Bruegel’. Afgelopen zomer bracht theatergezelschap Laika Bruegels schilderij ‘De Strijd tussen Carnaval en Vasten’ weer tot leven in naar aanleiding van de grote Bruegelexpo in het Openluchtmuseum. Leg dan gerust die beentjes omhoog, want het stuk duurt een uur.



