Vakantie in eigen land: Genk pakt uit met Super Safe Summer Deal ENL

06 mei 2020

14u20

Bron: Toon Vandeurzen 2 Genk De kans dat we deze zomer niet naar het buitenland kunnen trekken, is reëel. Daarom zet Genk zich in de kijker als vakantiebestemming. Drie overnachtingen voor de prijs van twee, gratis entreetickets voor een attractie naar keuze, een fles cava en een fotozoektocht met de fiets moeten toeristen naar daar lokken.

“De impact van corona op toerisme is verpletterend”, zegt schepen van Toerisme Toon Vandeurzen (CD&V). “Toerisme Vlaanderen becijferde het omzetverlies voor Vlaanderen en Brussel op 1,9 miljard per maand.”

Genk wil daarom de impact van de crisis inperken. De diensten economie, evenementen en toerisme slaan daarom de handen om de 24 logies in Genk te ondersteunen. Ook zorgen ze voor een veilige omgeving en een aangepast programma, zodat de bezoekers toch nog kunnen genieten van een corona-proof verblijf.

“Populaire bestemmingen als de Kust en de Ardennen zullen een risico op een hogere druk betekenen. Voor de minder bekende of minder voor de hand liggende gebieden voor een meerdaagse of hoofdvakantie, is dit een uitgelezen kans om meerdaags toerisme aan te trekken”, stelt Vandeurzen.

Super Safe Summer Deal

“Samen met onze logiespartners wensen we een ‘Super Safe Summer Deal’ te lanceren met het oog op het verhogen van de overnachtingen van juli tot augustus.” Maar wat houdt dat juist in? “De hotelsector biedt drie overnachtingen aan voor de prijs van twee. B&B’s verwelkomen hun gasten dan weer met een gratis fles cava op de kamer.”

Daarnaast ontvangt men bij aankomst in een tweepersoonskamer twee gratis entreetickets voor een Genkse attractie naar keuze. Denk daarbij aan een boezekje aan LABIOMISTA, Cosmodrome, minigolf of een expo in C-mine.

Nieuwe fietsroute

Ook de fietsfanaten probeert de stad aan te trekken met een nieuw traject. De stad zal een thematische fotozoektocht creëren. “Het is de bedoeling om deze route ook langs enkele authentieke Genkse horeca te laten lopen.”

Uiteraard werkt de stad aan een veiligheidskader om dit alles in goede banen te laten leiden. “We zullen een preventiespecialist engageren. Op die manier proberen we onze logies te helpen om een uniforme veiligheids- en hygiëne standaard aan te nemen, zodat toeristen weten dat ze met een gerust hart kunnen boeken in Genk.”

Om dit alles bekend te maken aan de buitenwereld, tekent de stad een campagne uit. “Het uitgangspunt is een krachtige en duidelijke boodschap met de nadruk op het menselijke, het humane en de verbondenheid, gericht op de Genkenaar en de Belgische verblijfstoerist”, besluit Vandeurzen.