Vader rookt joint in wagen met kindjes op achterbank

05 oktober 2020

18u17 0 Genk Een bestuurder is zondag tegen de lamp gelopen bij een politiecontrole in Limbur. De man rookte wiet achter het stuur terwijl zijn kinderen achterin zaten. De politie maakte een pv op omtrent een verontrustende opvoedingssituatie.

Zondagnamiddag- en avond voerde politie CARMA op meerdere plaatsen in de politiezone verkeerscontroles uit. Twaalf mensen kregen een pv voor cannabis achter het stuur. Maar één persoon kreeg een extra pv in verband met een ‘verontrustende opvoedingssituatie’ aangezien hij in het bezit was van cannabis in het bijzijn van kinderen.

Verder werden drie vrachtwagens geverbaliseerd omdat ze foutief geparkeerd stonden. Deze bestuurders moesten onmiddellijk hun boete betalen en de vrachtwagen verplaatsen. In het totaal werden 119 voertuigen uit het verkeer gehaald. Van twee van hen werd het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De derde zat achter het stuur ondanks een rijverbod én kon enkel een vervallen rijbewijs voorleggen. Zijn auto werd getakeld. In de loop van de avond werd nog een bromfiets getakeld omdat deze niet verzekerd of ingeschreven was.

Verder stelde de politie nog eens 15 verkeersovertredingen vast voor het niet dragen van een verkeersgordel.