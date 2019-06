Vader gaat door het lint wanneer hij hoort dat “mama de baas is” BVDH

03 juni 2019

Een Genkenaar werd in juli 2017 wel erg ongelukkig met zijn neus op de feiten gedrukt toen hij aan zijn kinderen vroeg wie er de baas was. “Mama”, klonk het bij zijn nageslacht. Beklaagde ging hierop door het lint en pakte de moeder van de kinderen zwaar aan. Hij duwde haar onder meer met het gezicht tegen een bank. Het was al de tweede keer in enkele maanden tijd dat hij gewelddadig werd. Ook in maart was er al een vechtpartij aan de deur van de vrouw. Getuigen konden de feiten in juli, die zich afspeelden in een speeltuin, bevestigen bij de politie. Beklaagde riskeert zes maanden cel en hoort zijn vonnis op 24 juni.