Urineonderzoek helpt hartproblemen

sneller en beter opsporen

10 juli 2019

12u00 0 Genk Voortaan kunnen urinestalen van personen met een hartfalen voorspellen of ze in de toekomst opnieuw dienen opgenomen te worden in het ziekenhuis. “Zelfs nog voor ze zich slechter beginnen te voelen”, zegt Pieter Martens (31), een cardioloog bij Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Voor z’n doctoraat voerde hij een onderzoek uit waarbij de urinestalen van 80 patiënten met een hartfalen werden ontleed. Elke week, en dit 30 weken lang, namen ze thuis bij zichzelf een staal urine af. Vervolgens lieten ze hun urine invriezen. En op geregelde tijdstippen brachten ze de stalen naar het labo van Ziekenhuis Oost- Limburg waar de hoeveelheid zout werd gemeten.

Vooruitzien

“Bij personen met een verhoogd risico op hartfalen nemen de nieren te veel zout en water op waardoor in de rest van het lichaam zich veel vocht opstapelt. Hetgeen niet goed is voor het hart”, bekent Pieter Martens. “De analyse van de urinestalen zegt ons dat we nu beter en sneller patiënten kunnen opsporen die zulke ophoping van vocht ontwikkelen. Het blijkt nu dat we nog voor complicaties door vochtophoping ontstaan al in de urine kunnen zien wat er in het lichaam fout gaat”, vult de cardioloog-onderzoeker aan.

Gewicht

Als bij mensen in korte tijd véél kilo’s bijkomen kan dat een signaal zijn voor hartproblemen. “Ze moeten hun gewicht in de gaten houden”, licht Pieter Martens toe. “Maar dan kan het al te laat zijn voor een behandeling. Met het urineonderzoek kunnen we nu op voorhand zien wat er mis gaat in het lichaam van de patiënten. En vooral, we kunnen sneller ingrijpen.” Tijdens het onderzoek met de 80 patiënten met een hartfalen werden alle stalen geanalyseerd in het labo van het ZOL.

Thuisanalyse

“We gaan nu kijken of de patiënten niet zelf hun urine kunnen ontleden”, legt Pieter Martens uit. “We gaan korter op de bal spelen door de patiënten zelf de hoeveelheid zout in de urine te laten meten. Ze moeten de urine niet meer in een buisje doen en laten invriezen. Ze steken een stick in het urinestaal en lezen gewoon de concentratie zout af. Ze schrijven de waarde op en ze sturen die naar de dienst cardiologie van het ZOL. Momenteel proberen 100 patiënten al de thuisanalyse van hun urinestaal te doen. Zo kunnen we straks zien of de resultaten net zo betrouwbaar zijn dan bij de uitkomst van de analyses die in het labo van het ziekenhuis gebeuren.”