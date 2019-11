Urban explorers breken binnen in leegstaande energiecentrale Langerlo Lien Vande Kerkhof

22 november 2019

16u19 2 Genk Een groepje urban explorers heeft de inrichting van de leegstaande energiecentrale in het Genkse Langerlo misschien voor de laatste keer vereeuwigd op beeld. Al zullen de jongens, die op YouTube beweren een “gevaarlijke verlaten kerncentrale in België” te betreden, zich daar niet meteen van bewust geweest zijn. In werkelijkheid bewandelden ze de leegstaande energiecentrale die dit najaar nog samen met 22 hectare industrieterrein tegen de vlakte gaat voor de bouw van nieuwe bedrijven.

Het doel van broers Davy (22) en Ramon (24) van het YouTube-kanaal Urbex Explore is laten zien hoe ‘urbex locaties’ tegelijk heel mooi én eng kunnen zijn. De jongens bezoeken elke week een nieuwe verlaten locatie in Nederland, België of Frankrijk en laten zich regelmatig tippen door andere avonturiers. Zo drongen ze begin november nog een leegstaand ziekenhuis in Duffel binnen en doolden ze rond in het verloskwartier, de operatiezalen en het “facking ziek” mortuarium.

“Ik heb gehoord dat er nog super veel bijzondere spullen staan hier binnen”, leidt presentator Davy de video van de ‘verlaten Belgische kerncentrale’ in. “De sleuteltjes zitten nog op de lockers”, zegt hij in de omkleedruimtes van de arbeiders. Vervolgens snuisteren de jongens rond in een archiefkamer boordevol persoonlijke dossiers. “Volgens ons is deze plek nog niet erg lang verlaten.”

Failliet

Erg goed hadden de Nederlanders hun huiswerk dan ook niet gemaakt. In 2018 maakte ENGIE Electrabel nog bekend dat de thermische centrale, die in 2017 definitief failliet werd verklaard, tijdelijk operationeel was om bevoorradingszekerheid in de winter te creëren. “Dat echt alles er nog in staat”, zoals de jongens in de titel van hun video beweren, is dus niet heel erg bizar.

Midden mei 2019 had het Luxemburgs bedrijf BTK samen met het gasbedrijf Qatargas nog plannen om spoedig twee nieuwe gascentrales in Langerlo te bouwen, maar later die maand ontkende Qatargas alle betrokkenheid. Geen nieuwe gascentrales in Genk dus, maar wel een vaststaande sloop om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. De afbraakwerken zouden dit najaar starten, maar zijn nog steeds niet aangevat. Ook over welke bedrijven zich concreet op het terrein zullen vestigen, bestaat voorlopig geen duidelijkheid.

Klacht

Politie Carma laat weten dat inbreken op een industrieterrein, ook al steel je niks, hoe dan ook strikt verboden is. “De eigenaar van het terrein zal dan ook een klacht indienen”, klinkt het. Zelf stellen de jongens dat ze al vaker zijn opgepakt. “Maar het idee dat je gepakt kan worden door de politie geeft gewoon een kick”, beweren ze. “We willen in onze video’s ook laten zien dat er in verlaten gebouwen vaak spullen achterblijven die ze in derdewereldlanden goed kunnen gebruiken.”

“Of we beseffen dat wat we doen gevaarlijk kan zijn? We stoten soms wel eens op bordjes met asbest en voelen dat bepaalde ondergronden niet sterk genoeg zijn om te betreden. Die plekken proberen we dan ook te vermijden”, aldus de populaire YouTubers.