UNIZO Genk noemt nieuwe bedrijfsbelasting ‘belasting op fysieke aanwezigheid’ Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

18u42 0 Genk UNIZO Genk noemt de geplande invoering van de nieuwe belasting op economische bedrijvigheid door het Genkse stadsbestuur ‘een belasting op de fysieke aanwezigheid in Genk’.

“Wie veel oppervlakte inneemt, betaalt meer”, verduidelijkt Unizo-voorzitter Jochem Martens. “Een bedrijf met pakweg een bebouwde oppervlakte van 6.000 vierkante meter moet al meer dan 10.000 euro per jaar aan extra belastingen ophoesten, los van toegevoegde waarde, omzet of winst die gerealiseerd wordt. Tarieven tot 175.000 euro per jaar vindt UNIZO Genk totaal onaanvaardbaar.”

Martens stelt dat van de 7 miljoen aan extra middelen die de stad Genk wil ophalen, Genkse bedrijven met 4,3 miljoen een hele grote duit in de zak moeten doen. “En dat terwijl de Genkse bedrijven een groot deel van de sluiting van Ford Genk hebben opgevangen. Enkele jaren later worden diezelfde bedrijven met extra belastingen beloond. Uit de cijfers blijkt dat de bedrijven in totaal voor maar liefst 5 keer meer bijdragen dan de inwoners aan de extra inkomsten die de stad heeft gezocht.”

Aanstaande maandag stelt het stadsbestuur het nieuwe meerjarenplan voor aan de gemeenteraad.