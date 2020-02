Uitbaters Krok openen binnenkort Ay Papi: “De pure Mexicaanse keuken ontbreekt nog in Genk” Redactie

19 februari 2020

12u33 0 Genk Met Ay Papi is Genk binnenkort een Mexicaans restaurant rijker. Huidige uitbater van Krok CEO Kaatje Goyens (33) slaat de handen in elkaar met jonge ondernemers Astrid Vanhelden (25) en Maxim van den Broek (21) om de zaak op poten te zetten. “De pure ingrediënten passen volledig bij ons.”

“Ik heb gemerkt dat er in Genk nog geen echt Mexicaans restaurant is”, vertelt CEO Kaatje Goyens (33). “Je kan hier en daar wel een taco eten, maar de pure Mexicaanse keuken en smaken ontbreken. Zo is het idee organisch gegroeid om zelf een concept te bedenken.” Kaatje bracht het idee aan bij haar collega’s en mede-zaakvoerders Astrid Vanhelden (25) en Maxim van den Broek (21).

“Op een avond legden we na de werkuren de koppen bij elkaar en hebben we typische recepten uitgetest, van marinades tot vlees dat tot wel twaalf uur moet rusten”, zegt Kaatje. “Wat mij meteen opviel, is dat de gerechten allesbehalve pikant zijn. Het is de salsa die zorgt voor een pittige toets. De Mexicaanse keuken is dus heel anders dan de meeste mensen denken. Misschien is ons menu dan ook wel een gat in de markt, wie weet.”

Mexicaans steegje

Dat Kaatje nu kiest voor de Mexicaanse keuken is geen toeval. “Ik zie wel een link met Krok”, geeft ze toe. “De ingrediënten waarmee we werken zijn ook eerlijk en gezond. Er is dus wel een link.” Kaatje beseft wel dat de nieuwe zaak als een verrassing komt. “In theorie verwacht men dat er eerst een tweede Krok zou komen. Maar toen ik het pand binnen wandelde, zag ik Ay Papi al voor me.”

Ay Papi zal worden uitgebaat in het voormalige gebouw van Cuinesse, in de buurt van kapper Kreatos. Momenteel werkt het team naarstig aan de aankleding van de toekomstige eetgelegenheid. “Aangezien we geen terras hebben, willen we een stukje van buiten naar binnen brengen. De bedoeling is om als het ware een Mexicaanse steeg te creëren. We zijn gisteren nog naar Geleen gereden om echte decoratiestukken uit het land te strikken. Denk daarbij aan kruisbeelden en potten.

Weekendconcept

Het restaurant zal enkel open zijn tijdens de weekends en de eerste donderdag van de maand. “Ik zie het als een manier om efficiënt een zaak voeren. Het zorgt bijvoorbeeld voor minder personeels- en energiekosten”, vertelt Kaatje. “De horeca is geen evidente sector en ik sta er ook op om een witte kassa te hanteren. Daarom lijkt het mij verstandig om enkel op vrijdag, zaterdag en zondag de deuren te openen. Ook voor mijn collega’s vind ik het belangrijk. Zij moeten zich niet overwerken.”

De synergie in het team zit dan ook goed volgens haar. “Het een van de redenen waarom Astrid en Max nu ook mee aan het hoofd staan. Ik heb vorig jaar een hele zware periode doorgemaakt vanwege de scheiding met mijn ex Kevin. Zij hebben mij echt geholpen en aangevuld waar nodig. Ik had het gevoel dat ik iets moest terugdoen. Zo is het idee organisch gegroeid om samen een in een nieuwe zaak te stappen. Het zijn ook erg gemotiveerde mensen, waarmee ik me graag omring. ”

Ook bij Kaatje ontbreekt de goesting om eraan te beginnen alvast niet. “Als ik met een bepaald idee speel, wil ik er niet meer van afstappen. Ik volg gewoon mijn buikgevoel. Het is een berekend risico dat ik graag neem.”

Als alles volgens plan verloopt, opent Ay Papi op 27 maart dit jaar.