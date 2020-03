Uitbater krantenwinkel moederziel alleen in shoppingcenter. “Als ik sluit, krijg ik geen premie” Marco Mariotti

20 maart 2020

16u49 0 Genk Bernd Smeets baat een krantenwinkel uit in Shopping 3 in Genk-centrum, maar wil de deuren sluiten. De man ontvangt dagelijks nog minstens zestig klanten en vreest ziek te worden. “Als ik sluit, loop ik mijn premie mis", zegt hij.

Geen enkele winkel in Shopping 3 houdt momenteel nog de deuren open, omdat dat vanwege de maatregelen rond de coronacrisis simpelweg niet meer mag, uitgezonderd op krantenwinkels. Bernd Smeets uit Maasmechelen baat er The News uit. “Ik zit hier helemaal alleen in dit shoppingcenter en wil eerlijk gezegd ook de deuren sluiten", vertelt hij.

Twee keer pech

Maar als Bernd dat zou doen, loopt hij in theorie een premie van 4.000 euro mis. Dat voorziet de Vlaamse overheid momenteel aan zelfstandigen die hun inkomen zien wegslinken door het coronavirus. “Waarom moet ik trouwens open blijven? Gaat het om de Nationale Loterij? Of om de tabak die moet blijven circuleren?”

“Ik krijg hier dagelijks nog zestig klanten over de vloer. Lang niet genoeg om van te kunnen leven, maar wel te veel om besmet te kunnen geraken. Ik wil graag in mijn kot blijven, en vind dat elke krantenwinkeluitbater dat zelf zou mogen beslissen. Wie langs een drukke baan ligt, krijgt misschien nog volk genoeg over de vloer. Sluiten of niet, pech heb ik dus toch.”