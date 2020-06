Twintiger veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel onder voorwaarden voor bezit en verspreiding van kinderporno VCT

08 juni 2020

15u08 1 Genk Een 25-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel onder voorwaarden omdat hij kinderpornografische foto’s via het internet verspreidde en heel wat kinderpornografisch materiaal in zijn bezit had. “Ik ben toevallig op de site terechtgekomen”, klonk het.

De politie ontving tussen juni en juli 2017 twee afzonderlijke meldingen dat er via de gebruikersnaam van de twintiger online kinderpornografische foto’s werden verspreid. Tijdens een huiszoeking werd ook heel wat kinderpornografisch materiaal ontdekt op de gsm en een USB-stick van de Genkenaar.

Zelf hulp gezocht

Volgens zijn advocaat verspreidde O. (25) maar één foto. “Niet goed te keuren, maar hij heeft zeer veel schuldinzicht en is ook dadelijk in behandeling gegaan”, benadrukte ze. Ze vroeg de toekomst van de jongeman, die nog een blanco strafblad heeft, niet te hypothekeren en hem opschorting van straf te verlenen.

Spijt

“Ik heb enorm veel spijt”, benadrukte de twintiger zelf, die vast werk heeft en binnenkort zal huwen. “Ik ben geen slechte jongen en heb zelfs nog geen parkeerboete gekregen. Ik doe dit nooit meer in mijn leven. Ik ben toevallig op die site terechtgekomen.”

Volgens de strafrechter toont het strafdossier aan dat de twintiger wel degelijk verschillende foto’s online verspreidde en in zijn bezit had. Hij ging niet in op de vraag tot opschorting van straf en legde O. naast de celstraf van tien maanden ook een boete op van 4.000 euro op. Daarnaast wordt hij voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.

Omdat de Genkenaar nog een blanco strafblad heeft en zelf al de nodige stappen zette om zich te laten begeleiden, werden zowel de celstraf als de boete volledig met uitstel opgelegd onder voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de twintiger zich verder laat begeleiden.