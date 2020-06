Twintiger krijgt 9 maanden cel omdat hij coronamaatregelen overtreedt en agressief uithaalt naar agent: “Moet zich net als iedereen schikken naar de bevelen van de politie” VCT

04 juni 2020

15u39 0 Genk Een 23-jarige Genkenaar is veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel omdat hij op 24 maart het samenscholingsverbod aan zijn laars lapte en agressief uithaalde naar een agent die de overtreding vaststelde. Het slachtoffer was twee weken werkonbekwaam en houdt mogelijk een blijvende invaliditeit over aan de agressie. “Hij moet zich net als iedereen schikken naar de bevelen van de politiemensen.

J. (23) uit Genk liep op zijn 18de al een zware veroordeling op en zat sindsdien vijf jaar in de cel. Op 14 maart mocht hij de gevangenis verlaten. Tien dagen later liep het fout toen twee agenten hem met enkele vrienden aan een garagebox in Kolderbos in Genk controleerden. Een schending van het samenscholingsverbod, klonk het. Maar J. wilde ontsnappen aan de identiteitscontrole en sloeg op de vlucht.

Geweld gebruikt

“Hij sloeg niet enkel op de vlucht maar nam een dreigende houding aan ten opzichte van van beide agenten en riep zijn vrienden ter hulp. Toen de agenten hem finaal op de grond konden brengen, heeft hij geweld gebruikt door te stampen met armen en benen en te zwaaien met zijn armen. Beklaagde moet zich zoals iedereen schikken naar de bevelen van de politie,” oordeelde de strafrechtbank in Tongeren.

Naast de weerspannigheid woog ook de overtreding van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen door voor de bepaling van de strafmaat. Het was niet de eerste keer dat de twintiger de voorschriften niet volgde. “Door deze regels te schenden bracht hij niet enkel zijn eigen gezondheid maar ook die van zijn medemens ernstig in gevaar.”

Jointjes op zak

Beklaagde J. probeerde zelf eerst nog de schuld van zich af te schuiven. “Ik ben diegene geweest die geslagen werd. Ik was pas tien dagen vrij. Ik had geen vast adres en die vrienden zouden mij daarbij gaan helpen. Ik had twee jointjes op zak, sloeg in paniek en liep daarom weg.”

Maar die versie kon op weinig begrip rekenen van de strafrechter. “U staat hier nu met een mondmasker maar de regels die voorgeschreven werden dienen ook om mensen zoals uw grootmoeder te beschermen. De agenten doen hun job en u daartegen verzetten kan gewoonweg niet. Als je joints op zak hebt, wees dan ook man genoeg om daarvoor uit te komen.”

Werkonbekwaam

Een agent kreeg tijdens het incident trappen en slagen tegen zijn benen en voeten en was 15 dagen werkonbekwaam. “Er is sprake van een gescheurd ligament en een stukje afgebroken bot. Mogelijk is er blijvende schade”, pleitte zijn advocaat Erik Schellingen.

Het zijn voor iedereen moeilijke tijden, maar zeker ook voor politiemensen. Ze worden bespuugd, geklopt en geslagen en ze zijn dat stilaan spuugzat Advocaat Erik Schellingen

De raadsman benadrukte nog dat de politiemensen het de laatste maanden bijzonder zwaar hebben. “Het is bijzonder ontmoedigend dat politieagenten mensen voortdurend moeten laten inzien dat ze de maatregelen echt wel moeten volgen. Het zijn voor iedereen moeilijke tijden, maar zeker ook voor politiemensen. Ze worden bespuugd, geklopt en geslagen en ze zijn dat stilaan spuugzat.”

De getroffen politieagent en de politiezone Carma kregen een voorlopige schadevergoeding van 1 euro toegewezen. De definitieve schade moet nog begroot worden.