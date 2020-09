Tweede proefopstelling Europalaan gaat deze week van start ENL

08 september 2020

15u31 1 Genk Vanaf vrijdag 11 september zal er voor de tweede keer een testopstelling staan op de rotonde aan de Europalaan ter hoogte van het station. Het project, geleid door studiebureau Tractebel, moet de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers verhogen. Na de evaluatie is het mogelijk dat de constructie een permanente plaats krijgt in het straatbeeld.

Begin juli stond er voor de eerste keer een testopstelling aan de rotonde. “Met tijdelijke signalisatie geven we extra ruimte aan voetgangers en fietsers in de aanloop naar de rotonde en op de rotonde zelf. De oversteekafstand voor de voetganger wordt verkort en het auto- en fietsverkeer op de rotonde fysisch gescheiden”, legde schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V) toen uit.

“Als deze test gunstig verloopt en de verkeersafwikkeling niet in het gedrang komt, willen we de constructie op termijn definitief vormgeven en uitbreiden naar de rotonde Europalaan-Bochtlaan. Wij hopen dat de doortocht, in combinatie met de nieuwe fietsstraten op de ventwegen, op die manier een stuk veiliger wordt voor de zachte weggebruikers.”

Permanent

Maar vooraleer de stad een definitieve constructie inlast, volgt er eerst een tweede testopstelling. Vanaf 11 september is het dan zover. Gedurende een week zal de rotonde aan het station er een beetje anders uitzien. “Het gaat eigenlijk om dezelfde proefopstelling. Alleen is er op dit moment meer doorgaand verkeer doordat de scholen weer open zijn. We vonden het daarom belangrijk om het project nogmaals te herhalen”, aldus Dhoore.

“Volgende week moet dan uitwijzen of het überhaupt haalbaar is om de constructie permanent vorm te geven. De eerste evaluatie was alvast behoorlijk, alleen voor de grote bussen van De Lijn is het iets minder evident. Het is dus afwachten of het uiteindelijk zal lukken om de fietsers definitief meer ruimte te bieden.”