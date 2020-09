Tweede editie Ama-Fest gaat door, maar zonder optredens Emily Nees

04 september 2020

12u28 1 Genk Op zaterdag 12 september vindt Ama-Fest plaats, een veganfestival in de Genkse Club 26. Al zal deze editie er een beetje anders uitzien. “Zo was het organisatorisch niet mogelijk om optredens te organiseren”, klinkt het. “De beurs, met onder meer foodtrucks en kledingstanden, gaat wel door.”

Voor het tweede jaar op rij staat het tweede weekend van september in het teken van Ama-Fest. Dat is een veganfestival, georganiseerd door Yannick Houbben. “Alles zal coronaproof verlopen. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht, vragen we om de nodige gegevens achter te laten en mogen er maximum 200 mensen tegelijkertijd binnen. We zullen dit ook tellen aan de in- en uitgang. Uiteraard voorzien we handgel om de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen naleven.”

(Lees verder onder de foto)

Goed doel

Wat we zoal kunnen verwachten. “Van alles wat, van foodtrucks tot standen met ecologische kleren”, aldus Houbben. “Helaas is het dit jaar zonder live muziek. Zo was het organisatorisch niet haalbaar om optredens op poten te zetten.” En dat is jammer. “De opbrengst daarvan gaat normaal naar Animal Rights. Zo konden we vorig jaar 350 euro inzamelen. Mijn doel was om het deze editie te verdubbelen. We zullen zien of dat gaat lukken, er zijn toch al bijna 170 mensen die zich op Facebook op aanwezig hebben gezet”, klinkt het positief.

“Zowel de opbrengst van de inkom als het standgeld vloeit rechtstreeks naar de dierenrechtenorganisatie. Er zijn ook al enkele standhouders die hebben laten weten dat ze een deel van hun inkomsten zullen doneren, en dat vind ik heel mooi van hen.” Houbben vindt het dan ook belangrijk dat Animal Rights haar werk kan doen. “Ik heb me altijd al achter hun standpunten geschaard. Animal Rights gaat op onderzoek uit en gaat bijvoorbeeld kijken hoe slachthuizen tewerk gaan. Want waarom zouden we van de dieren profiteren? De organisatie toont dat het ook anders kan”, besluit hij.

Meer informatie vind je in de beschrijving van het Facebookevenement.