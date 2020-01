Twee woningbranden op uur tijd in Genk: één gewonde afgevoerd Marco Mariotti

21 januari 2020

Genk In Genk braken dinsdagavond twee woningbranden uit. Er is schade in beide huizen en één persoon moest gewond afgevoerd worden.

Rond 16 uur brak er brand uit in een woning aan de Smeilstraat in Sledderlo. Daar was een vrouw aanwezig met twee zonen. Eén van de jongens kreeg rook binnen en liep brandwonden op. Hij moest worden afgevoerd voor verzorging.

Niet veel later kwam er een tweede oproep binnen voor een brand in de Mispelaarstraat in Bret-Gelieren. Daar stond een woning in lichterlaaie, blijkbaar nadat een frituurketel vuur vatte. De bewoners raakten niet gewond, maar de schade is aanzienlijk.

Uit veiligheidsoverwegingen, moest de hoogspanning even afgekoppeld worden. Hierdoor zit de Mispelaarstraat tijdelijk zonder elektriciteit. De panne moet binnen een uur verholpen zijn. De brandweer moest nablussen. Beide woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar.