Twee talentvolle Limburgers in 5de aflevering Belgium’s Got Talent: Benjamin speelt piano en Salvatore kan verbinding maken met levende en overleden personen Birger Vandael

10 oktober 2019

10u57 0 Genk In de vijfde auditieaflevering van Belgium’s Got Talent duiken opnieuw twee getalenteerde Limburgers op. Genkenaar Benjamin Ceyssens (19) is een timide jongen die achter zijn piano helemaal openbloeit. Salvatore Alexiou (46) uit Neeroeteren is dan weer een soul coach met een mysterieus doel.

Bijna een miljoen Vlaamse kijkers volgden de vierde auditieaflevering van het VTM-programma en ook deze vrijdag zullen ze weer enkele opvallende figuren op hun buis zien verschijnen. Het muzikaal talent van dienst is Benjamin Ceyssens. Deze pianist speelt niet alleen piano, maar componeert ook eigen nummers. Zijn droom is om ooit een filmsoundtrack te mogen schrijven. Door Belgium’s Got Talent hoopt hij een stapje dichter in die richting te kunnen zetten. De jonge Genkenaar is trouwens van meerdere markten thuis: zo kan hij meer dan behoorlijk tegen een balletje slaan.

Verbinding met overleden personen

Salvatore Alexiou gooit het over een compleet andere boeg: “Ik kan verbinding maken met levende en overleden personen via een object of een foto”, legt hij uit. In Belgium’s Got Talent mogen de juryleden aanschouwen hoe hij dat precies doet. Salvatore heeft namelijk een foto van een persoon meegebracht, met wie hij contact zal proberen maken.

Van de jury en hosts heeft enkel Jens Dendoncker in de vijfde auditieaflevering nog een Golden Buzzer. Geeft hij die vrijdag weg aan een Limburgs talent dat hem omverblaast? Vanaf 20.40 uur volgt het antwoord op VTM.