Twee kerstkindjes in ziekenhuis Oost-Limburg BVDH

25 december 2019

18u32 6 Genk In het ziekenhuis te Genk zijn woensdag twee kerstkindjes op de wereld gezet.

Zo bevielen Bart Caerts (42) en Nawel Nezar Kebaili (41) uit Genk van hun dochtertje Ines. Jurgen Gobyn (49) en Barbara Bunnemeyer (36) uit Lanaken werden de trotse ouders van Max.

In het Jessa Ziekenhuis te Hasselt was er rond 18 uur nog geen kindje geboren. “Er zijn momenteel ook geen zwangere vrouwen in arbeid in het verloskwartier. Ik schat de kans dus eerder laag in dat we nog het geluk hebben om een baby te mogen verwelkomen op 25 december”, liet hoofdvroedvrouw Renilde Cox verstaan.

In het Mariaziekenhuis te Pelt kreeg schepen Marc Geerts net geen kerstkindje. Op kerstavond werd hij voor middernacht samen met partner Tine Kwanten papa van Guido.