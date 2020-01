Twee jongeren gewond bij ongeval op Wiemesmeerstraat BVDH

19 januari 2020

17u07 0

Twee jongeren raakten zaterdagmiddag gewond bij een ongeval aan de Wiemesmeerstraat in Genk. Rond 15 uur kwamen twee auto’s tot een botsing. Een 19-jarige man uit Genk een een 24-jarige vrouw uit Zutendaal liepen verwondingen op.

Politie CARMA werd in de nacht van zaterdag op zondag ook geconfronteerd met een problematische bestuurder. Bij een controle aan de Breeërweg reed hij aan hoge snelheid. Bovendien had hij geen rijbewijs en schond hij in het verleden al z'n opgelegde voorwaarden. Hij kreeg de nodige pv’s.

De politie noteerde ook twee inbraken. In een appartement aan de Kruittorenwal in Bree maakten inbrekers zaterdag geld, juwelen, een laptop, een tablet en een spelcomputer buit. Uit een broodautomaat op de Rozenkranslaan in Genk is zondagnacht geld gestolen.