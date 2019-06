Twee jaar cel voor Genkenaar die slachtoffers “in brand zou steken en zou doodknuppelen” BVDH

26 juni 2019

Een 37-jarige man uit Genk vliegt voor twee jaar achter de tralies voor feiten van belaging en bedreiging. Tussen 7 oktober 2017 en 5 maart 2019 pleegde hij die feiten ten aanzien van drie verschillende personen in onder meer Bree, Diepenbeek en As.

De man liet bijvoorbeeld via voicemail weten dat hij “hen allemaal in brand zou steken” tijdens hun slaap en dat hij hen “met een knuppel zou afmaken”. Ook via sms'jes bracht de man dergelijke boodschappen over. Verder stond beklaagde ook eens met een kasseisteen in de hand aan de voordeur van een van de slachtoffers. Hij respecteerde zijn huis- en contactverbod overigens niet. Beklaagde krijgt naast de celstraf een boete van 200 euro en moet aan de drie slachtoffers 1, 780 en 180 euro betalen.