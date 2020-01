Twee inbraken in Genk in de nacht van vrijdag op zaterdag DSS

12 januari 2020

19u10 0 Genk In een woning in de Zonnebloemstraat in Genk werd zaterdagochtend een inbraak vastgesteld. Er verdwenen heel wat spullen waaronder geld, kledij, accessoires, juwelen en een handtas.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook ingebroken in een appartement in de Vennestraat. Daar verdween cash geld. Voorlopig is er geen spoor van de daders. De politie CARMA is een onderzoek gestart.