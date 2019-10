Twee crossmotoren gestolen uit garage MMM

22 oktober 2019

17u42 0 Genk Uit de garage van een woning in de Havenstraat in Genk werden twee crossmotoren gestolen.

De diefstal werd maandag vastgesteld. Uit de kelder van appartement in de Eggestraat is een laspost gestolen. De diefstal is maandag geregistreerd.