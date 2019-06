Twee Britse piloten verpulveren

wereldredord: 17 landen in 24 uur!

25 juni 2019

12u00 0 Genk In 24 uur met een éénmotorig vliegtuigje meer dan twaalf verschillende landen aandoen en er telkens een korte break houden om bij te tanken, even de benen te strekken en een sandwich te eten! Het was de grote uitdaging waarvoor Nicholas Rogers en Mike Roberts, twee Britse piloten, stonden. Ze wilden het wereldrecord breken dat twee Deense piloten zondag jongstleden met 12 landen in een etmaal achter hun naam hadden geschreven.

Al 15 landen

Vanochtend bij zonsopgang vertrokken Nicholas en Mike in Denemarken. En toen ze vanavond met hun Piper Malibu veilig arriveerden op het vliegveld van Zwartberg (Genk) waren ze al in 15 landen geland. “We hebben het record op zak”, riepen ze toen ze uit hun Piper kropen. “We hebben nu al drie landen meer aangedaan.”

Op adrenaline

Na Zwartberg vliegen ze nog naar Frankrijk om tegen middernacht terug in the UK te landen. De teller staat dan op 17 landen. Of een verbetering van het wereldrecord van de Deense piloten met 5 extra landen. “Vliegen geeft ons een kick. We vliegen al al 13 uur en legden bijna 3000 kilometer af. Dat we het zolang uithouden, komt puur door de adrenaline.” Zolang vliegen en zoveel landen in Europa aandoen, is niet vanzelfsprekend. “Het is afzien in de cockpit. We hebben airco aan boord maar toch meten we 30 graden. We zweten als paarden, en moeten veel drinken. We kunnen door de zon makkelijk 50 kilometer ver kijken. Onderweg zijn we over en tussen de Alpen gevlogen. Het leverde amazing views op”, vertrouwde Mike Roberts ons toe. Nicholas Rogers gaf tot slot nog een extra reden voor de recordpoging aan. “We komen uit Wellesbourne (UK) waar het vliegveld door gebrek aan fondsen dreigt te verdwijnen”, stelde hij. “We proberen met het wereldrecord het vliegveld alsnog te kunnen redden.”