Twaalf medewerkers van Recor Bedding testen positief op corona: bedrijf legt productie stil ENL

02 september 2020

11u48 2 Genk Bij Recor Bedding in Genk blijken 12 werkkrachten besmet met het coronavirus. Het bedrijf heeft daarom beslist om de productie van bedden en matrassen een week lang aan banden te leggen. “Het is een weloverwogen keuze, die medisch en technisch gezien noodzakelijk is om onze werknemers te beschermen”, klinkt het.

Recor Bedding kampt met een corona-uitbraak. De producent in matrassen en bedden, gelegen aan de Melbergstraat, ontving eind vorige week het nieuws dat één medewerker besmet was met het coronavirus. Het bedrijf besloot de preventiemaatregelen te verstrengen. De interne preventiedienst deed melding bij de arbeidsgeneeskundige dienst Mensura, waarna de externe preventieadviseur samen met de arbeidsarts de hoog-risico contacten in kaart bracht.

Toen later die week nog medewerkers besmet bleken, werd er in overleg met de coördinerend arts van Stad Genk een actieplan opgesteld om een collectieve testing uit te voeren in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Van de 86 werknemers hebben er nog 4 positief getest. Dat brengt het totaal op 12 besmette personen.

Zure appel

Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, heeft het bedrijf in overleg met de overheidsinstanties, Stad Genk en de bedrijfsarts zondag beslist om de productie van bedden en matrassen voor een week stil te leggen. In afwachting van een tweede testronde vraagt het bedrijf aan alle medewerkers om deze week in quarantaine te verblijven.

“Het is een weloverwogen keuze die medisch en technisch gezien noodzakelijk is om onze werknemers te beschermen”, zegt zaakvoerder Charles Corthouts. “We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid als bedrijf om door de zure appel te bijten, zodat we op korte termijn de productie opnieuw kunnen opstarten. We verwachten wel dat al onze werknemers hun verantwoordelijkheid nemen en de opgelegde richtlijnen strikt volgen”, besluit Corthouts.