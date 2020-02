Turnclub Desem-Harop gaat voor het eerst internationaal Emily Nees

27 februari 2020

10u32 0 Genk De Genkse turnkring Desem-Harop neemt voor de eerste keer deel aan een wedstrijd in het buitenland. Een delegatie trekt op 4 maart naar Portugal voor de Maia International Acro Cup.

Op 4 maart vertrekken de meisjes van Turnclub Desem-Harop richting Portugal om deel te nemen aan de Maia International Acro Cup 2020, een competitie waaraan meer dan 1.200 gymnasten deelnemen uit 25 verschillende landen. Het is daarmee de eerste keer dat Desem-Harop een voet zet buiten België. De delegatie brengt een tempodans en een balansdans. In de leeftijdscategorie 11 tot 16 jaar neemt een trio van de club het op tegen 43 andere formaties. Ook een duo van de kring gaat de strijd aan om een titel te bemachtigen.

“Het is zowel voor de trainers als voor de gymnasten spannend”, geeft trainster Charrelle Stassens (25) toe. “We hopen vooral dat ze twee mooie dansen brengen en dat de jury ze beloont met even mooie scores als ze hier in België altijd krijgen.”

Meer over Desem-Harop

gymnastiek

sportdiscipline

sport

België

Portugal