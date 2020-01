Traditionele ‘voorleeshalfuurtje’ voortaan door vrijwilligers Lien Vande Kerkhof

08 januari 2020

Het traditionele 'voorleeshalfuurtje' van 14.30 uur tot 15.00 uur in de Boekerij, zal voortaan gehouden worden door vrijwilligers in de bibliotheek van Riemst. De bib organiseert elke maand weer een voorleeshalfuurtje in samenwerking met Jeugd Riemst.

In de Boekerij in Riemst werd in april, op woensdagnamiddag, het allereerste voorleeshalfuurtje georganiseerd. Sindsdien zijn kinderen elke tweede woensdag van de maand welkom voor een gezellig voorleesmoment. Vandaag, op 8 januari, wordt het leesboek ‘Tobias en zijn kameel’ voorgelezen. Deelname is gratis.