Tot vijf jaar cel voor jeugdbende die homo’s via datingapp in gewelddadige val lokte

Genk

Zeven meerderjarige leden van een bende werden veroordeeld tot celstraffen van twintig maanden tot vijf jaar omdat ze homo’s bedreigden, toetakelden en beroofden. Hun slachtoffers lokten ze telkens naar afgelegen plaatsen via een vals profiel op een datingapp. J. (52), één van de slachtoffers die in onze krant vertelde over de gruwel die hij moest ondergaan, krijgt een schadevergoeding van goed 12.000 euro.