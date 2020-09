Tot vijf jaar cel voor jeugdbende die homo’s via datingapp in gewelddadige val lokte: “schokkende en bijzonder ernstige feiten”

Genk

Zeven meerderjarige leden van een jeugdbende, waarvan de jongste amper 15 jaar oud was, zijn veroordeeld tot celstraffen tussen de 20 maanden en vijf jaar en boetes tot 2.000 euro omdat ze homo’s via een vals profiel op een datingapp naar verlaten parkings lokte en daar, onder bedreiging van wapens, toetakelden en beroofden. “Dergelijke schokkende en bijzonder ernstige feiten vereisen strenge straffen,” oordeelde de strafrechter. Slachtoffer J., die getuigde over zijn horror ervaring , krijgt een schadevergoeding voor zijn uitgebrande auto.