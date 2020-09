Tot tien jaar cel voor bende achter ontploft drugslabo in huis in Genkse woonwijk: “Eigenaar bracht zijn 5-jarige dochtertje en buren in groot gevaar”

Genk

De 42-jarige eigenaar van een huis aan de Panoramastraat in Genk, waar in juli 2016 ruiten en deuren aan diggelen vlogen door de ontploffing van een drugslabo in de kelderverdieping , is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar en een boete van 6.000 euro. “Hij bracht zijn 5-jarige dochtertje, dat aanwezig was op het ogenblik van de ontploffing, en zijn buren in groot gevaar”, oordeelde de strafrechter. De illegale synthetische drugs afkomstig van dat labo hadden toen al ruim een miljoen euro opgeleverd voor de goed georganiseerde bende rond de Nederlandse ‘laborant’ M.T. (52), die zelf tien jaar cel kreeg.