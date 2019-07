Toneelstuk “Bravo, meneer Bruegel” doet

figuren op schilderij “De strijd tussen carnaval en vasten” leven LXB

11 juli 2019

12u00 0 Genk Vandaag werd in Bokrijk het startschot gegeven van Bravo, meneer Bruegel, een voorstelling in open lucht van het gezelschap Laika. Met het stuk brengen spelers en muzikanten het bekende schilderij van Bruegel “De strijd tussen carnaval en vasten”, dat je in het museum ook levensgroot kan gaan bewonderen in Zuienkerke, tot leven. De 300 aanwezigen - de maximale capaciteit per opvoering, en het stuk wordt nog tot 1 september (twee keer per dag in de week, en driemaal per dag in de weekends) opgevoerd - werden ondergedompeld in de wereld van de Vlaamse meester. Het theaterstuk is onderdeel van de expo “De wereld van Bruegel” die nog héél het seizoen loopt in Bokrijk. Op een Breugelparcours kunnen bezoekers de landschappen en taferelen die Bruegel op doek vereeuwigde in het echt beleven.

Kluchten

Ze beleven een kleurrijk spektakel met gekke personages in kleren met een hoek af. Een groep viert carnaval. Ze drinken, dansen, zingen. Ze houden een feest met uitspattingen. In schril contrast hiermee staat de andere groep die de vasten uitbeeldt. Ze onthouden zich van alle geneugtes in het leven, en gedragen zich vroom. Ook zit in het verhaal veel humor, maar ook spot. Bravo, meneer Bruegel is eigenlijk een aaneenschakeling van meerdere kluchtjes: die van de vuile bruid en bruidegom, de vermenigvuldiging van de vis en de klucht van de Wildeman! De wereld van Bruegel is herkenbaar gebracht door de cast van Laika. Maar het gezelschap geeft er toch ook een moderne touch aan waarbij de actuele problemen aan bod komen. Zoals? Vervuiling van het milieu door de plastic soep in de oceanen. En de acteurs doen het pulbiek ook nadenken over gebruik en verspilling van water dat een heel schaars goed is.

Opnieuw

Saskia De Prez uit Zonhoven is zo door het stuk aangegrepen dat ze terug naar Bravo,meneer Bruegel gaat komen kijken. “Er komt zoveel op me af, dat ik niet alles in me heb kunnen opnemen. Het gaat om details die ik niet heb opgemerkt maar ik heb veel gelachen. Het was boeiend, grappig en héél afwisselend. Bravo, meneer Bruegel houdt meer in dan het schilderij van de meester toont.” Patricia Goemare - voor tv-kijkend Vlaanderen onder meer bekend voor haar rol in de serie Wittekerke (vtm) -is een grote fan van Bruegel. “We hebben Bruegel bestudeerd. De acteurs in het stuk spelen figuren die op het schilderij voorkomen. Ik hou van het kleurrijke en uitbundige in z’n werken, en dat vind je héél goed terug in het stuk.” Meer info op www.dewereldvanbruegel.be of via www.laika.be. Voor het bijwonen van het theaterstuk moeten de mensen enkel de prijs van een ticket voor het bezoek aan het museum kopen, zonder dat ze moeten bijbetalen voor de voorstelling.