Toiletten en liften station opnieuw toegankelijk voor reizigers Emily Nees

30 september 2020

15u19 8 Genk Vanaf 1 oktober verhoogt de NMBS de personeelsbezetting in het station van Genk. Zo zullen reizigers voortaan weer gebruik kunnen maken van de toiletten en de liften.

“Door besparingen en personeelstekorten is de dienstverlening in kleinere stations de afgelopen jaren afgebouwd”, vertelt Stefan T’Jolyn van ACOD Spoor Limburg. “Onze vakbond heeft zich hiertegen verzet, en met succes. Sinds begin 2020 is er personeel aanwezig in het station van 6.00 uur tot en met 14.00 uur, en vanaf 1 oktober zal dat het geval zijn tot en met 22.00 uur.”

Ook de toiletten en de liften worden gedurende een proefperiode opnieuw toegankelijk gemaakt voor de reizigers. Die gingen eerder op slot wegens vandalisme en dergelijke. “De aanpassing is dus een goede zaak voor alle reizigers, maar in het bijzonder voor degenen met een beperking”, gaat T’Jolyn verder. “Zij kunnen dus van 6.00 tot 22.00 uur onbeperkt gebruikmaken van alle voorzieningen in het station. Ook de aanwezigheid van personeel op het perron en in het station zal ongure figuren afschrikken, en dat komt de dienstverlening alleen maar ten goede”, besluit hij.