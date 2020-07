TikTok-fanaten halen beste dansmoves naar boven tijdens workshop in Shopping 1 Emily Nees

22 juli 2020

18u00 0 Genk Deze zomer organiseert Wereldhave gratis TikTok-workshops voor kinderen jonger dan 12 jaar in Shopping 1. Tijdens een sessie van 40 minuten leren verschillende dansleerkrachten op drie locaties een bekend TikTok-dansje aan. Wij gingen eens kijken hoe dat eraan toegaat.



Omstreeks 14.15 uur lopen er opvallend veel ouders met hun kinderen rond in Shopping 1. Allemaal zijn ze hier voor het zogenaamde TikTok Dance Camp. Op drie woensdagen kunnen kinderen onder de 12 jaar deelnemen. De grootste groep verplaatst zich richting de Albert Heijn, waar Gill Requiere les zal geven. Zij is bekend van The Voice van Vlaanderen, So You Think You Can Dance en heeft zelf 13.800 volgers op TikTok. De perfecte persoon dus om een initiatie te geven.

Beroemd worden

De kinderen staan zelf alvast te popelen. “Ik zit al sinds vorig jaar op TikTok”, vertelt Elvera (10), die 400 volgers heeft. “In mijn video’s dans ik vooral, want dat vind ik het leukste. Zelf kijk ik op naar de beroemde TikTokkers, zoals mensen uit Engeland en Stien Edlund.” Of Elvera zelf een bekende TikTokster wil worden? “Soms denk ik van wel, maar soms ook van niet. Ik wil niet té veel aandacht krijgen.”

Leeftijdsgenoot Selina hoopt alvast wel veel volgers te sprokkelen. “Ja, ik zou nog wel beroemd willen worden op TikTok. Het is echt leuk. Ik gebruik de app al twee jaar en mijn vriendinnen doen dat ook. Ik maak vooral dansjes en ben er dagelijks mee bezig.”

Ook Febe (12) brengt veel tijd door op het platform. “Je zit er héél veel op, hé”, lacht haar mama. “Ja, ik maak inderdaad rond de twee video’s per dag. Er kruipt wel wat tijd in om het dansje te leren, maar de video bewerken duurt niet zo lang. Beroemd worden, hoeft voor mij niet. Ik doe het gewoon voor mijn plezier.”

“De dansjes zijn gewoon leuk om te doen en te zien”, zeggen Amelie (6) en Ameleia (7). De vriendinnen krijgen zelfs hulp van de ouders bij het maken van de filmpjes. “Papa helpt ook, hé, misschien wordt hij wel bekend op TikTok”, klinkt het. “Dan hoef ik in ieder geval niet meer te werken”, antwoordt de vader al lachend.

‘Say So’

Eén ding is duidelijk: zowel de kinderen als de mama’s en papa’s hebben er zin in. Op de vloer zijn stickers voorzien, waar de deelnemers plaats mogen nemen. Zo wordt voldoende afstand bewaard. Gill zorgt voor de muziek op de laptop en de workshop kan van start gaan.

Na de opwarming begint het echte werk. Gill leert de jonge meisjes een choreografie aan. Het gaat om een bekend TikTok-dansje op het nummer ‘Say So’ van Doja Cat. Terwijl de ouders hun smartphone bovenhalen en mee waggelen op de beat, geven de deelnemers het beste van zichzelf. Ondanks dat de sessie maar 40 minuten duurt, kan de dag van deze kindjes alvast niet meer stuk.