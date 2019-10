Tiewai triomfeert als ‘Winterslag Miljonair’. “Ik heb niets meer te bewijzen.” Lien Vande Kerkhof

11 oktober 2019

11u01 0 Genk De Genkse rapper Tiewai, die in 2014 furore maakte met zijn EP ‘Tabula Rasa’ en zijn passage op Pukkelpop met Eigen Makelij, is helemaal terug van weggeweest. “Ik heb niks meer te bewijzen”, zegt het icoon uit de cité. “De drang naar erkenning is verminderd. Ik maak nu vooral muziek die heel dicht bij mezelf staat.”

Hoewel jonge Genkenaren liggen aan zijn voeten, wilt Thierry Verjans geen rolmodel genoemd worden. “Akkoord: muziek maken houd je op het rechte pad - en misschien zelfs van de straat - maar ik wil mezelf niet opwerpen als voorbeeld. Als jonge gast ben ik zelf lang zoekende geweest en dat zorgde voor heel wat onrust. Op mijn 32ste valt de puzzel voor het eerst min of meer in elkaar. Mijn prioriteiten liggen elders: zo komt mijn 14 maanden oude dochtertje nu op de eerste plaats. Vergis je niet: ik heb heel hard genoten van het werken aan dit nieuwe album en ben blij met het resultaat. De nummers zijn volwassen en toegankelijk.

Wat is het grootste verschil tussen de 20- en de 32-jarige Tiewai?

“Vooral dat ik een pak rustiger geworden ben, vroeger was ik een stukje arroganter. Ik heb mij de Limburgse nederigheid helemaal eigen gemaakt. Al ben ik nog niet helemaal uit of dat als rapper eerder een goede of een slechte zaak is.” (lacht).

Hoe vertaalt zich dat dan in je nieuwe nummers?

“In tegenstelling tot vroeger ben ik minder bezig met het bedenken van rijmschema’s en punchlines maar focus ik mij voornamelijk op de inhoud en de flow. Ik breek mijn hoofd niet langer over ‘multi-klank-rijmen’ maar schrijf nummers die authentiek zijn en echt voelen. Zwangere Guy is het schoolvoorbeeld van iemand die op dezelfde manier te werk gaat: zijn teksten zijn niet in het minst geforceerd.

Je nieuwe album heet Winterslag Miljonair, vanwaar die titel?

Hoewel ik er niet meer woon, is Winterslag mijn thuis. Het was niet altijd gemakkelijk om in de cité op te groeien, ook al kwam ik qua comfort nooit iets kort. Als jonge gast was ik onrustig en droomde ik van dingen die ik nu niet meer belangrijk vind. Ik ben rijk met wat ik heb en voel me goed in mijn vel. Winterslag miljonair klinkt matuur en ongedwongen en is het resultaat van jarenlang werken. Ik heb het album van A tot Z zelf onder handen genomen: van de productie, het schrijven van de tekst tot de volledige financiële injectie. Het is de eerste keer dat ik haast niks heb uitbesteed.

Je hebt ook een nieuwe videoclip gelanceerd.

De clip van het nummer Way Back werd geregisseerd door de talentvolle Genkse regisseur Ayby Cetin. De single is een mix van funky, old school en zelfs jazzy sounds en katapulteert je als het ware terug naar de ‘goeie ouwe tijd’. Ayby heeft daar meesterlijk op ingespeeld. Het is een nostalgische video geworden met een lekkere feelgood vibe. Het allerleukste aan de clip? Dat mijn oude vrienden uit de wijk er ook in meespelen!

Als je straks weer gaat rondtouren willen je fans vast ook je oude hits weer horen...

Dat hoort er nu eenmaal bij. Ondanks het feit ik als artiest evolueer blijf ik achter mijn oude albums en nummers staan. Dankzij mijn debuutalbum Ilawo heb ik overal in Vlaanderen mogen optreden. Ik gaf ooit zelfs een show in de Melkweg in Amsterdam. Ik zal straks nummers van zowel mijn oude als nieuwe repertoire brengen.

Op je 32ste heb je er al een rijke muzikale carrière opzitten. Op welke verwezenlijking ben je het allertrotst?

Het feit dat ik als eerst Limburger bij een groot label als EigenMakelij heb mogen tekenen blijft toch wel heel bijzonder. Verder vind ik het ook vet om deel uit te maken van de groeiende Genkse hiphopsène, een ware kweekvijver van talent. We bundelen die krachten in het collectief Goeie Jongens, een uitgebreide bende Genkse rappers en hiphoppers waarmee ik in augustus samen op Pukkelpop stond. Met enkele van die talenten ging ik ook aan de slag bij het maken van mijn nieuwe album. Ik geef het iedereen op een briefje: Genkse rap en hiphop is klaar om de rest van Vlaanderen en Nederland te veroveren.

