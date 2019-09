Tiener riskeert celstraf voor slag met baksteen VCT

02 september 2019

13u50 0 Genk O. (19) uit Genk riskeert een celstraf van 12 maanden en een boete van 1.600 euro omdat hij op 21 januari met een baksteen tegen het voorhoofd van een rivaal sloeg. Hij zou het slachtoffer ook bedreigd hebben dat hij niet met de politie mocht praten.

Twee getuigen bevestigden de slagen. O. zelf ontkende echter voor de strafrechter in Tongeren dat hij met de baksteen sloeg. “Ik ben naar hem toe gegaan en hij is mij beginnen aan te raken. Ik heb hem een boks gegeven en weggeduwd en hij is dan op een hoop stenen gevallen.”

Zijn advocaat benadrukte dat het slachtoffer niet opdaagde voor de confrontatie en ook niet aanwezig was op de rechtbank om meer uitleg te geven. Volgens de raadsman werden er wederzijds slagen uitgedeeld.

Vonnis op 30 september.