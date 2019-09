Tiener gooit baksteen in gezicht van ‘verrader’: een jaar cel VCT

30 september 2019

15u31 0 Genk De 19-jarige O. uit Genk is veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 800 euro omdat hij op 21 februari vorig jaar in Genk een baksteen in het gezicht gooide van zijn rivaal. Hij sloeg de jongeman ook een bloedlip.

De Genkenaar had de politie over de vloer gekregen nadat iemand hem had verraden. In de weken voor de feiten stuurde O. verschillende berichten naar het slachtoffer dat hij hem zou vermoorden als hij zou ontdekken dat hij met de politie was gaan praten. Het slachtoffer was zwaar onder indruk van de bedreigingen en vroeg zelfs herhaaldelijk om te blijven overnachten op het politiecommissariaat uit angst dat O. zijn bedreigingen ook effectief zou uitvoeren.

Op 21 februari vorig jaar liep een confrontatie tussen de twee in de Clematitenstraat in Genk uit de hand. Het slachtoffer moest voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht worden.

O. zelf ontkende echter voor de strafrechter in Tongeren dat hij met de baksteen gooide. “Ik ben naar hem toe gegaan en hij is mij beginnen aan te raken. Ik heb hem een boks gegeven en weggeduwd en hij is dan op een hoop stenen gevallen.” De strafrechter vond zijn versie niet geloofwaardig. Omdat O. nog een gunstig strafblad heeft, werd de celstraf van een jaar wel voor de helft met uitstel opgelegd. Het slachtoffer daagde niet op voor de strafzaak en vroeg ook geen schadevergoeding.