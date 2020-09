Thorup staat voor vuurdoop met Racing Genk Redactie

27 september 2020

KV Oostende is vanavond de eerste tegenstander voor Jess Thorup als coach van Racing Genk. Als de Deen met een zege start hijst hij Genk meteen weer in het zog van een play-off 1 plaats. Het Genks bestuur leeft in elk geval op hoop. “Positivisme en een offensieve mindset, Jess Thorup is de juiste keuze.”

Kjell Doms

Jess Thorup begint vanavond aan zijn eerste opdracht als coach van Racing Genk. Het Genks bestuur is tevreden dat ze snel een nieuwe opvolger voor de ontslagen Hannes Wolf hebben gevonden. “Tegen KV Mechelen hebben we gezien dat we een goede groep hebben. Een groep die weerbaar is en over kwaliteiten beschikt”, zei voorzitter Peter Croonen. “Met Jess Thorup hebben we een nieuwe trainer gekozen met het juiste profiel om het beste uit deze groep te halen. Zowel qua resultaten, als ontwikkeling. We zijn heel blij dat Jess Thorup onze nieuwe coach is. We kennen hem al heel lang, van zijn tijd bij FC Midtjylland. We hebben toen heel lang gewerkt om Paul Onuachu hier te krijgen.” Thorup en Onuachu werden in 2018 samen Deens kampioen. “En we waren ook heel erg onder de indruk van het werk van Thorup bij AA Gent. We zijn blij en trots.” Mooie woorden van Peter Croonen voor zijn nieuwe coach. Ook technisch directeur Dimitri de Condé was opgetogen met de nieuwe coach. “Voor mij is Thorup een logische keuze. Iedereen die hem kent loopt hoog met hem op, zowel als coach als als mens. Hij straalt het imago uit dat wij als club willen uitstralen. Een sympathieke club van het volk die staat voor goed voetbal. Dat heeft hij bij AA Gent opgebouwd en dat kan hij hier hopelijk verderzetten. Het geraamte van de ploeg staat er, al staan we misschien iets minder ver dan we hadden gewild. Maar we zijn ervan overtuigd dat Jess de coach is die er opnieuw ‘schwung’ kan inbrengen. Dat is er op dit moment nog niet, de laatste weken was er te weinig duidelijkheid voor de spelers. Sinds de titel zijn we op zoek naar onszelf, dat is niet gemakkelijk voor een club als Racing Genk. Het is ook niet simpel om zoiets op korte termijn te veranderen. We hopen dat Jess daar wel in slaagt. In onze gesprekken straalde hij in elk geval heel veel vertrouwen uit. Hij praat veel over positivisme en een offensieve mindset. Met de borst vooruit, willen winnen. We mogen niet meer passief denken en ons ingraven.”

Over de ambities was voorzitter Croonen duidelijk. “Play-off 1 blijft onze ambitie, onze droom”, zei de voorzitter. “Maar we zullen binnen een paar weken moeten vaststellen hoe realistisch dat is. Het geloof dat het kan is in elk geval nog zeer sterk aanwezig.” Thorup weet meteen wat hem te doen staat.