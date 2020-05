Thor Park krijgt groen licht als eerste regelluwe energiezone ENL

14 mei 2020

17u43 0 Genk Het is officieel: Thor Park in Genk wordt de eerste Het is officieel: Thor Park in Genk wordt de eerste regelluwe energiezone in Vlaanderen. Woensdag werd het decreet van Zuhal Demir namelijk unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement. “Een grote duw in de rug voor de vele samenwerkingen in innovatieve energieprojecten”, klinkt het.

“Ooit werd in Waterschei steenkool uit de grond gehaald als grondstof, vandaag is kennis er de belangrijkste grondstof. De verschillende wetenschaps- en energie-instellingen kunnen voortaan een versnelling hoger schakelen in de energietransitie zonder overbodige administratieve procedures”, laat minister Zuhal Demir (N-VA) op Facebook weten.

Woensdag heeft het Vlaams Parlement namelijk het decreet unaniem goedgekeurd om van het Thor Park in Genk de eerste regelluwe energiezone van Vlaanderen te maken. “Het is een grote duw in de rug voor de vele samenwerkingen in innovatieve energieprojecten tussen onder andere Fluvius, VITO, EnergyVille, imec en KU Leuven. Met deze beslissing verankeren we Thor Park als centrum van innovatie en experiment in Vlaanderen”, besluit ze.