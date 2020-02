Thor Park is eerste Vlaamse regelluwe energiezone Dirk Selis

07 februari 2020

10u44 0 Genk Het technologie- en wetenschapspark Thor Park werd door de Vlaamse regering erkend als een regelluwe energiezone. Een primeur voor Vlaanderen. “De bedrijven kunnen zich zo beter focussen op de innovatieve energieprojecten van de toekomst”, vertelt Vlaams minister Zuhal Demir.

Vandaag werd Thor Park, waar onderzoek, ontwikkeling, training en industriële innovatie worden samengebracht, op voorstel van Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir erkend als eerste regelluwe energiezone van Vlaanderen.

Op de Thor site zal worden gewerkt aan het optimaliseren en uitwisselen van lokaal opgewekte (hernieuwbare) energie via een lokaal georganiseerde energiegemeenschap, het intelligente gebruik van thermische energie en de rol van DC-netten.

Zonder procedures

Dit is de eerste keer dat gebruik wordt gemaakt van het energiedecreet en -besluit, dat al enige tijd de mogelijkheid biedt regelluwe zones voor energie te erkennen. “Door deze decretale erkenning kunnen de vele samenwerkingen op de site tussen onder andere Fluvius, VITO, Energyville, IMEC en KU Leuven vanaf nu gebeuren zonder de administratieve procedures voor leveranciersvergunningen”, legt Demir uit. “We nemen een administratieve drempel weg voor een periode van vijf jaar. Zo kunnen de bedrijven zich focussen op de innovatieve energieprojecten van de toekomst en kan Thor Park zich verder ontplooien als centrum van innovatie en experiment.”

Ook Energyville, dat voor haar projecten nauw samenwerkt met lokale, regionale en internationale partners wil er verschillende energetische experimenten en onderzoeken uitvoeren de komende jaren.

Kennis als grondstof

De voorbije jaren investeerde Vlaanderen al meer dan 47,5 miljoen euro om van de Thor site het innovatieve kloppend hart van de toekomst te maken. Ook in haar periode als Federaal Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid investeerde Demir er 17,5 miljoen euro in, met name in het Centrum voor Beeldverwerking (CVB) van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

“Ooit werd hier steenkool uit de grond gehaald als belangrijkste grondstof, vandaag is kennis de belangrijkste grondstof. De verschillende wetenschaps- en energie-instellingen kunnen voortaan in een regelluwe zone opereren, hetgeen nergens anders in Vlaanderen kan. Daarmee verankeren we ze stevig in Genk”, besluit Demir.