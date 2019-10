Thomas Vanderveken introduceert “het concept van Thomas” in C-mine Lien Vande Kerkhof

14 oktober 2019

11u01 0 Genk “Iedereen die van klassieke muziek houdt, zin heeft in iets wat echt een verschil maakt, een fijne uitstap, een boeiende avond, een alternatief,... moet naar Genk komen. Naar de C-mine, een fantastische plek waar we de komende maanden fantastische muzikanten van over heel de wereld verzamelen.” Een niet mis te verstane boodschap van Thomas Vanderveken die in C-mine en B-Classic de perfecte partners vond voor een boeiende nieuwe concertreeks.

Dit seizoen op het programma: vijf concerten met muzikanten die sterke persoonlijkheden zijn. Thomas Vanderveken, een interviewer van formaat, gaat met hen in gesprek en er wordt ook telkens een extra zintuig geprikkeld.

Claron McFadden

De eerste gast van Thomas is Claron McFadden die al op 30 oktober in neerstrijkt in de oude mijngebouwen. De Amerikaanse sopraan studeerde cum laude af aan de Eastman School of Music in Rochester, New York en woont sinds 1984 in Nederland. Ze zong belangrijke operarollen in internationale producties, is bekend om haar zeer divers repertoire. Het zintuig dat centraal staat deze voorstelling is ‘smaak’. Afhankelijk van de muziek die ze zingt, serveert Claron Mc Fadden het publiek mede (drank op basis van honing), whisky en wie weet wat nog allemaal.