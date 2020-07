Testopstelling biedt fietsers meer ruimte aan rotonde Europalaan Emily Nees

07 juli 2020

17u33 1 Genk Stad Genk maakt werk van de veiligheid voor fietsers op de Europalaan. Op de rotonde, ter hoogte van het station, zal een week lang een testopstelling staan. Doel: voetgangers en fietsers extra ruimte geven. “Als deze test gunstig verloopt en de verkeersafwikkeling niet in het gedrang komt, willen we de constructie op termijn definitief vormgeven”, klinkt het.

“Het zorgen voor aangename, veilige en groene routes in de eigen buurt staat voor het stadsbestuur hoog op de agenda. Daarom wensen we deze periode aan te grijpen om een aantal knelpunten voor fietsers verder weg te werken en de verkeersveiligheid te verhogen”, zegt schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V).

Tijdelijke signalisatie

Een eerste knelpunt dat aangepakt wordt, is de rotonde Europalaan-Stationsplein. Die zal er vanaf 8 juli een week lang anders uitzien. “Met tijdelijke signalisatie zetten we een testopstelling op waarmee we extra ruimte geven aan voetgangers en fietsers in de aanloop naar de rotonde en op de rotonde zelf. De oversteekafstand voor de voetganger wordt verkort en het auto- en fietsverkeer op de rotonde fysisch gescheiden.”

Studiebureau Tractebel zal het project in goede banen leiden. “Samen met de betrokken diensten sturen we bij indien nodig”, vervolgt Dhoore. “Als deze test gunstig verloopt en de verkeersafwikkeling niet in het gedrang komt, willen we de constructie op termijn definitief vormgeven en uitbreiden naar de rotonde Europalaan-Bochtlaan. Wij hopen dat de doortocht, in combinatie met de nieuwe fietsstraten op de ventwegen, op die manier een stuk vriendelijker wordt voor de zachte weggebruikers.”