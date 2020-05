Terug naar af: “Aantal Limburgse werklozen terug gekatapulteerd naar 2017 (welgeteld één jaar na sluiting van Ford Genk)” Dirk Selis

05 mei 2020

17u25 0 Genk De coronacrisis heeft een serieuze klap veroorzaakt op de Limburgse arbeidsmarkt. De werkloosheid in Limburg stijgt op jaarbasis met maar liefst 13,6%, daarmee zijn we de 2de sterkste stijger in Vlaanderen. “Gemiddeld genomen stijgt de werkloosheid in Vlaanderen met 11,9%. Alleen West-Vlaanderen kent een sterkere stijging met 19,7%”, zegt Anne Caelen van de VDAB

“In aantal niet-werkende werkzoekenden kennen we een stijging met 3.195 niet-werkende werkzoekenden”, zegt Anne Caelen van de VDAB. “Daarmee staat de teller op 27.235 (eind april 2020) en bedraagt de werkzoekendengraad in Limburg 6,7%. Deze stijging is indrukwekkend. Door deze stijging worden we nagenoeg terug gekatapulteerd naar een arbeidsmarktsituatie van 2017, welgeteld één jaar na de sluiting van Ford Genk. Op maar liefst anderhalve maand heeft het virus dus een inspanning van ruim 3 jaar teniet gedaan.”

“De werkloosheid op jaarbasis is het sterkst gestegen in Noord-Limburg (+21,6%)”, gaat Caelen verder. “Dit is een stijging op jaarbasis en geen schets van de impact van de coronacrisis. Evolutiecijfers op maandbasis geven aan dat in West-Limburg het meest aantal niet-werkende werkzoekenden zijn bijgekomen ten opzichte van vorige maand (+10,9%) en dat de stijging het minst groot was in Zuid-Limburg (+6,9%).”

3000 bedrijven in gevaar

“Op dit moment is de stijging van de werkloosheid toe te schrijven aan interim-contracten die niet verlengd werden en een aanwervingsmotor die sputtert”, legt Caelen uit. “Heel wat aanwervingen in bedrijven zijn immers stopgezet of ‘on hold’ geplaatst. Waardoor we wel een instroom kennen in onze werkloosheid, maar de uitstroom van werkzoekenden nagenoeg stil ligt. De impact van tijdelijke werkloosheid zien we dus niet in deze cijfers en het zal pas de volgende maanden duidelijk worden welke bedrijven effectief overstag zullen gaan. Uit een studie van de POM Limburg weten we alvast dat 3000 bedrijven nu al in zeer groot gevaar zijn om door de crisis zwaar getroffen te worden. Uit de studie komt naar voor dat verhoudingsgewijs de horeca, de cultuursector, handel en de bouwsector het meest kwetsbaar zijn voor faillissementen. Daarnaast verwachten we de volgende maanden een verdere stijging van het aantal werkzoekenden doordat de schoolverlaters werkzoekend zullen worden. Ervaring leert ons dat er meer werkzoekenden schoolverlaters zich zullen inschrijven bij VDAB omdat bij een onzekere arbeidsmarkt de stap naar werk groter wordt.”