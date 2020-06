Terreurexpert:“Gijzeling jongen (13) is eerste heropflakkering sinds jaren in het milieu van moslimextremisme" mvdb Bron: Belga

02 juni 2020

13u49 0 Genk De vermeende betrokkenheid van de 45-jarige Khalid Bouloudo uit Maaseik bij de ontvoering en gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk wordt door terreurexpert Pieter Van Ostaeyen “verontrustend” genoemd.



“We weten niet wat het motief was voor de ontvoering of wat erachter zit, maar de mogelijke betrokkenheid van geradicaliseerde moslims vind ik een verontrustende evolutie. Ik vind het een van de meest opmerkelijke zaken van de voorbije jaren. Het is een eerste heropflakkering sinds jaren in het milieu van het moslimextremisme", aldus Van Ostaeyen in een gesprekt met persagentschap Belga.



Bouloudo, de zogenaamde "koekjesbakker", was in het verleden al veroordeeld voor het ronselen van Syriëgangers. Hij kreeg drie jaar cel met uitstel. Blijkbaar zag hij toch de kans om bendeleden te ronselen en nu een kidnapping voor losgeld te organiseren. Er werd naar verluidt 5 miljoen euro losgeld gevraagd aan de Genkse familie T.. Een deel daarvan is volgens onze bronnen betaald, want de jongen is maandag kort na middernacht na 42 dagen gevangenschap vrijgelaten. Er zou 330.000 euro in geld en goud overhandigd zijn.

Het lijkt me aangewezen hen zeer goed te blijven opvolgen Pieter Van Ostaeyen over vervroegde vrijlating Syriëstrijders

De vraag stelt zich nu wat de bende rond Bouloudo van plan was met het losgeld. Had hij bijvoorbeeld nieuwe plannen beraamd en zocht hij naar financiële middelen? "We weten niet wat erachter zit. Het is voorlopig koffiedik kijken. Door deze zaak is het duidelijk dat het een zaak blijft om deze figuren nauwlettend op te volgen. Er zullen binnenkort immers Syriëstrijders vervroegd vrijkomen. Het lijkt me aangewezen die personen zeer goed te blijven opvolgen", aldus Van Ostaeyen.

In het onderzoek zijn zes personen aangehouden, één man werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Ze worden allen in verdenking gesteld voor gijzeling van een minderjarige. Naast Bouloudo (45) blijven ook Y.G. (31) uit Zutendaal, L.O. (24) uit Antwerpen, A.Y. (36) uit Houthalen-Helchteren, L.A. (26) uit Berchem (Antwerpen) en L.Y. (24) aangehouden. L.M. uit Antwerpen (36) werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Hij kreeg hij het verbod om naar het buitenland te gaan en om contact te hebben met andere verdachten en met de slachtoffers.

