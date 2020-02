Termien reageert nadat supporter in ziekenhuis wordt geslagen: “Hij was racistisch en zijn gedrag was onaanvaardbaar” Marco Mariotti

18 februari 2020

17u45 0 Genk De wedstrijd tussen Eendracht Termien en Habo SK krijgt nog een staartje. Een 16-jarige speler van Termien takelde een supporter van HABO SK ernstig toe. “De man maakte het al de hele tijd bont langs het plein en keerde zich zelfs tegen de vader van onze speler. Maar geweld had nooit gemogen", zeggen ze bij de club.

De wedstrijd tussen Habo SK uit Borgloon tegen het Genkse Eendracht Termien is afgelopen weekend in mineur geëindigd. Een supporter van HABO SK wiens zoon meespeelde, kreeg stevige klappen van een 16-jarige speler van Termien. Gevolg: twee gebroken tanden, een hersenschudding en gebroken kaak.

Eendracht Termien bood al zijn excuses aan, maar wil nu ook hun relaas van de feiten weergeven. “De bewuste supporter misdroeg zich al de ganse wedstrijd", klinkt het bij de club. “Verschillende personen van Termien én HABO hadden hem daar al op aangesproken, maar zonder resultaat. Zo zou hij racistische scheldwoorden hebben geroepen naar enkele spelers." Uiteindelijk ontstond er een woordenwisseling tussen de man en een andere vader langs het veld.

Tucht

“De man bewoog zich duidelijk richting de vader van één van onze spelers, waarop de tiener van het veld is gelopen en op de supporter is gesprongen. Daarbij vielen klappen aan beide kanten. De schermutseling die ontstond had vooral het doel om de twee personen uit elkaar te houden.”

“Wij betreuren het geweld van onze speler ten zeerste af en hebben intern enkele tuchtmaatregelen genomen. We leggen ons verder neer bij de sancties van de voetbalbond. We hopen dat de relatie tussen Eendracht en Habo niet verstoord geraakt, en we bieden onze excuses nogmaals aan. Geweld heeft geen plaats op een voetbalveld.”