Telesecretariaat Offtitel viert feestje zonder baas: Joe-ijskar op bezoek Lien Vande Kerkhof

24 juli 2019

15u38 14 Genk Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Zo ook bij het telesecretariaat Offitel in Genk. De baas is op vakantie dus is het tijd voor een feestje, vond office Manager Gonda Bielen.

Na drie zomers proberen, heeft Gonda eindelijk beet. Ze wilde altijd al de Joe-ijskar naar de werkvloer lokken. De hele zomer lang trekt de Joe-ijskar door België om bedrijven de nodige verfrissing te bieden. Het concept is heel eenvoudig: is de baas met vakantie? Dan is het tijd voor een feestje!

Om elf uur was Joe-dj Kenneth Stevens al aanwezig om zijn beste plaatjes te draaien en het de werknemers van Offtitel naar hun zin te maken. “We hebben de opgenomen radiofragmenten al beluisterd en goedgekeurd,” zegt Gonda tevreden. “Als de baas er niet is, is de sfeer op kantoor altijd nog een tikkeltje beter. Daar heb ik handig op ingespeeld door ons in te schrijven voor de Joe-ijskar. De sorbetijsjes waren trouwens een welkome verfrissing op deze snikhete dag.”