TEK STIEL genomineerd voor prestigieuze Henry vande Velde Award Lien Vande Kerkhof

14 november 2019

11u15 0 Genk Het Genkse project TEK STIEL heeft een prestigieuze nominatie in de wacht gesleept, namelijk die voor een Henry van de Velde Award, de belangrijkste designprijs van België. In samenwerking met Stad Genk sloeg een diverse groep Genkse vrouwen samen met productdesigner Linde Hermans handen in elkaar. Het resultaat van het project was een reeks unieke draagtassen, gemaakt van oude visnetten.

De nominatie kadert in de categorie Collaborative Awards, en dat is geen toeval, want artistieke co-creatie vormt de spil van het project. Een diverse groep Genkse vrouwen kwam in 2018 voor het eerst samen om kennis en ambacht uit te wisselen. Die uitwisseling vormde de basis van TEK STIEL, waarin diverse actoren betrokken waren. Zo begeleidde productdesigner Linde Hermans het proces samen met kernpartners stad Genk, STEBO en het Vrouwencentrum. Uitgangspunt was de samenwerking en kennisdeling tussen de Genkse vrouwen onderling.

Textiel bindt

“Textiel is iets dat mensen bindt, los van huidskleur, cultuur, religie of achtergrond”, zegt schepen van Schepen van Cultuur, Samenleven en Talentontwikkeling Anniek Nagels. “Overal ter wereld wordt er met textiel gewerkt. Er zijn zoveel technieken die ervoor zorgen dat een stuk textiel veel meer wordt dan enkel een mooi stukje stof. TEK STIEL zocht dus een antwoord op de vraag: ‘Wat als Genkse vrouwen die graag met textiel werken samenkomen en hun kennis delen met elkaar?’”.

De 21 Henry van de Velde-genomineerden maken ook kans op een publieksprijs. Stemmen voor TEK STIEL kan van vandaag tot en met 19 december via www.genk.be/tekstiel.

-