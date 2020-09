T2-campus opent e-mobility lab, waar technici alles leren over licht elektrische voertuigen Emily Nees

24 september 2020

14u18 0 Genk Altijd al willen schroeven aan een elektrische step of ben je simpelweg benieuwd hoe je een kapotte speedpedelec weer aan de praat krijgt? Dan kan je vanaf november terecht in het een nieuw lab voor micro e-mobiliteit op de Genkse T2-campus. Syntra Limburg, VAB, EducaThor en externe bedrijven bieden er namelijk verschillende opleidingen aan. Doel: de industrie afstemmen op de groeiende vraag naar elektrische voertuigen.

“Het nieuwe lab biedt tal van mogelijkheden voor opleidingen rond diverse licht elektrische voertuigen. Denk daarbij aan e-steps, de e-bike of een e-scooter”, vertelt Jan Rombouts, CIO van de T2-campus. “De werkplaats zal dan ook gebruikt worden door onze kernpartners van Syntra Limburg, VAB en EducaThor voor verschillende opleidingstrajecten.” Zo kunnen geïnteresseerden vanaf november dit jaar de avondopleiding ‘Technicus elektrische steps, fietsen en scooters’ volgen aan Syntra Limburg.

“Maar ook externe organisaties en bedrijven kunnen terecht in de ruimte. Ze krijgen dan de mogelijkheid om de moderne apparatuur in te schakelen voor trainingsdoeleinden van zowel lange als korte duur.” Eén van die bedrijven die alvast gebruik zal maken van het lab voor dagopleidingen in het Frans en Nederlands is Shimano Benelux, een producent in fietsonderdelen. “Door de opkomst van de e-bikes is de nood aan technisch geschoold personeel in de werkplaats hoger dan ooit tevoren. Via het T2-trainingcenter willen we niet alleen de technische kennis van de retailers vergroten, maar willen we ook nieuwe en jonge mensen enthousiast maken om in de fietsindustrie te stappen.”