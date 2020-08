T2-campus opent deuren voor Limburgse LEGO-masters Dirk Selis

07 augustus 2020

11u37 0 Genk De FIRST LEGO League, een techniekwedstrijd voor jongeren van 11 tot 14 jaar, trekt voor het eerst naar de T2-campus in Genk op 26 en 27 november 2020, dat melden de organisatoren Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Confederatie Bouw Limburg. Samen met 52 partnerbedrijven en de Provincie Limburg maakt deze robotwedstrijd jongeren warm voor techniek- en STEM-opleidingen.

De FIRST LEGO League daagt jongeren tussen 11 en 14 jaar uit om in de klas drie maanden lang een LEGO-robot te bouwen en te programmeren. Die moet tijdens een grote finale verschillende opdrachten tot een goed einde brengen. Het is ondertussen al het achtste jaar op rij dat Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Confederatie Bouw Limburg samen hun schouders zetten onder techniekpromotie bij leerlingen van lagere en middelbare scholen.

“Jongeren warm maken voor techniek is zeer belangrijk om de instroom van technische opleidingen te verhogen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “Al op jonge leeftijd willen we met de FIRST LEGO League leerlingen laten proeven van techniek om zo hun technisch talent te ontdekken en te ontwikkelen. Enkel zo kunnen we de toekomstige uitdagingen aan, want Limburg heeft nood aan technisch, hoger geschoold talent.”

Techtalent

Vorig jaar werd het aantal deelnemers verdubbeld, wat er voor zorgt dat er dit jaar maar liefst 1400 jongeren kunnen deelnemen aan de robotwedstrijd. Dit maakt dan ook dat deze FIRST LEGO League de grootste is van de Benelux. Voor de allereerste keer trekt de FIRST LEGO League naar de T2-campus in Genk. Een vanzelfsprekende keuze, want deze opleidingscampus is een inspirerende plek die technologie ademt. “Jongeren vormen de hoofddoelgroep van onze kernpartner EducaThor, een onderdeel van de T2-campus dat scholen helpt in hun innovatieversnelling, en dus is de organisatie van de FIRST LEGO League in onze campus een logische stap. Door de krachten met Voka Limburg en Confederatie Bouw Limburg te verenigen, grijpen we een unieke kans om nog meer techtalent te creëren”, besluit Jan Rombouts, Chief Innovation Officer bij T2-campus.