Sushi Lounge in Genk ontvangt zondag als enige Limburgse keuken een exclusief certificaat voor excellente Japanse keuken Lien Vande Kerkhof en Dirk Selis

25 oktober 2019

16u28 0 Genk De Sushi Lounge in de Genkse viswinkel Vandermaesen krijgt zondag onder het toeziend oog van het ‘Japanse ministerie van landbouw, voeding en visserij als enige Limburgse keuken een exlusief certificaat uitgereikt. “Alle eer gaat naar kokkin Fumu Atsumi”, klinkt het bij de uitbaters. De keukenprinses uit Hamamatsu, een kuststad tussen Osaka en Tokio, verloor ongeveer anderhalf jaar geleden haar echtgenoot alias motorcrosskampioen Eric Geboers. “Hoewel ik nog dagelijks in tranen uitbarst houdt het uitoefenen van mijn passie me recht, precies zoals Eric het gewild zou hebben”, glimlacht Fumi voorzichtig.

Voor het eerst worden er in de Rvue op Stayen certificaten uitgereikt aan 13 Japanse restaurants uit België die enkel werken met authentieke Japanse producten. Als officiële partner van STVV nam het ‘Japanse ministerie van landbouw, voeding en visserij’ de selecties voor zijn rekening. De Genkse Sushi Lounge van Vandermaesen, die ook een vestiging hebben in Zolder, sleepte als enige Limburgse keuken een certificaat in de wacht. Kokkin Fumi valt uit de lucht wanneer we haar persoonlijk feliciteren, ze dacht aanstaande zondag immers uitgenodigd te zijn ‘als gast’. Haar bazin Christel is een stuk minder bescheiden. “Sinds Fumi zo’n vier jaar geleden voor het eerst haar handen uit de mouwen stak in de Sushi Lounge barstte de zaak uit haar voegen. Ze creëert ware delicatessen.”

Kwaliteitsvolle rijst

Koken werd Fumi dan ook met de (rijst)paplepel mee ingegeven. “Het geheim van goede sushi? Kwaliteitsvolle rijst!” zegt ze overtuigd. “In Japan at ik voortdurend rijst: bij het ontbijt, de lunch en zelfs als tussendoortje… Welke ingrediënten je er ook in verwerkt: als de rijst niet smaakvol is is de rest van je gerecht navenant. Vergelijk het met boterhammen, iets waar de meeste Belgen niet zonder kunnen. Je beleg kan dan nog zo verfijnd zijn... als het brood niet goed en vers is slaat de maaltijd nergens op.”

Eric Geboers, vijfvoudig wereldkampioen motorcross

Dat Fumi elke dag met overgave in de Sushi Lounge staat, workshops geeft en kookt op feestjes en evenementen mag een wonder heten. In mei 2018 verloor ze haar echtgenoot Eric Geboers, vijfvoudig wereldkampioen motorcross die op 55-jarige leeftijd het leven liet toen hij in het water sprong om een puppy te redden. “Ik probeer niet te vervallen in scenario’s van spijt of ‘had ik maar’”, vertelt Fumi. “Voor elke stap vooruit zet ik eerst drie stappen terug. In de eerste maanden na het overlijden van Eric was ik bang om alleen thuis te zijn en ging ik kapot van verdriet. Maar daar hielp ik niemand, en al zeker niet mezelf, mee vooruit. Dus besloot ik zo snel ik kon weer te gaan werken. De complimentjes en waardering die ik krijg van klanten geven mij terug zelfvertrouwen. Vaak gaat het trouwens ook over veel meer dan sushi: mensen zijn nieuwsgierig naar de Japanse cultuur en willen dat ik hen dingen leer en vertel. Zo zijn er zelfs klanten die op mijn aanraden zijn gaan rondreizen in Japan. Mensen letterlijk voeden met liefde voor mijn thuisland geeft mij energie.”

Aan teruggaan naar Japan denkt de dappere dame voorlopig zeker niet. “Waarom zou ik het hier niet gewoon proberen? Ik ben hier goed omringd door Eric’s familie, vrienden en mijn collega’s. En mocht ik me vroeg of laat bedenken kan ik altijd weer terug naar mijn geboortestad.”

STVV-KAA Gent

De certificaten worden zondag uitgereikt tijdens de wedstrijd STVV – KAA Gent tijdens een speciaal Japans evenement voor partners en supporters. Ook de Japanse ambassadeur, provinciegouverneur Herman Reynders, burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren en Europees parlementslid Hilde Vautmans zullen aanwezig zijn in de Rvue om contacten te leggen met de Japanse, ministeriële vertegenwoordigers én om het Haspengouwse fruit in Japan te promoten.